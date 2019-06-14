Зеленое море в Одессе: что происходит на курорте сейчас

Море в Одессе и Одесской области, которое ранее окрасилось в зеленый цвет, почти очистилось от ядовитых микроорганизмов.

Подтверждающие данные были опубликованы в геоинформационной системе Sentinel Hub. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Так, на снимках, сделанных 7 июня, даже из космоса видно, что побережье Черного моря превратилось в зеленое болото. Напомним, произошло это из-за распространения цианобактерий Nodularia spumigena.

7 июня Sentinel Hub

7 июня Sentinel Hub

Facebook Сергея Щербины

Однако по состоянию на 14 июня ситуация существенно изменилась. Так, свежие снимки демонстрируют, что зелень практически ушла из открытой акватории. Отдельные участки скопления бактерий остались только в портовой части региона и на пляжах.

14 июня Sentinel Hub

14 июня Sentinel Hub

Как сообщал OBOZREVATEL:

Стало известно об опасности зеленой воды в Черном море для здоровья людей: у имеющих к этому предрасположенность могут возникать аллергические реакции в виде раздражений и сыпей.

В Одессе провели проверку морской воды на популярных городских пляжах.

По словам эколога Александра Соколенко, масштабное цветение воды – последствия загрязнения. В частности, соединениями азота или фосфатами, которые могли попасть в море с неочищенными стоками.

11 июня ситуация сдвинулась с мертвой точки – зелень постепенно начала уходить.

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