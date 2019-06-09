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"Экологическая катастрофа": в Одессе внезапно позеленело море из-за ядовитых веществ

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В Одесской области и в самой Одессе на местных пляжах вода в море окрасилась в зеленый цвет. Купаться в такой воде – опасно, в соцсетях массово публикуют фото и видео со странным явлением.

Биолог и руководитель общественной организации "Зеленый лист" Владислав Балинский объяснил, что причиной цветения воды является размножение в воде микроскопических организмов – цианобактерий Nodularia spumigena, которые выделяют ядовитые вещества. При этом он назвал ЧП "экологической катастрофой большого масштаба", пишет BBC.

Такое интенсивное окрашивание Одесского залива, по словам эколога, наблюдается крайне редко. На процесс влияет два фактора: уровень солености и загрязнения.

"Зеленое" море в Одессе

"Зеленое" море в Одессе

ВВС

"Первое – соленость воды уменьшилась, интенсивность цветения – увеличилась. Второе – загрязнение биогенными элементами: это минеральные удобрения, азотные удобрения полей, моющие вещества, недостаточно хорошо очищенные стоки города, которые попадают в море после ливня", – пояснил Балинский.

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Купаться в таком море биолог крайне не рекомендует, но официального запрета от городских властей пока не было.

"При контакте с кожей возможно развитие аллергических реакций. При таком бурном росте выделяется целый ряд веществ, которые считаются ядовитыми", – добавляет Балинский.

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Если продолжится прилив биогенных элементов, а температура воды в Одесском заливе и дальше будет повышаться, возможно возникновение недостатка воздуха.

"Эти микроорганизмы поглощают весь кислород из воды и поэтому погибает вся живность. Такое уже было в Одесском заливе в 2010 году – массовая гибель всего живого. Тогда даже все мидии погибли. Это экологическая катастрофа большого масштаба. Это очень серьезно может сказаться на экологии города Одессы", – рассказывает Владислав Балинский.

Го купаться 😰

Публикация от Инна (@innalav131900)

Black sea

Публикация от Инна (@innalav131900)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одессе провели проверку морской воды на популярных городских пляжах.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашому Instagram!

Тема
Odesa.City
Место
УкраинаОдесса
Теги
Одесская областьОдесса
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Может пора уже снять водную блокаду Крыма?
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Рагули засрали море
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
И как-то вспомнилась статья, интервью с ученым-экологом, который выступал против перекрытия водного канала в Крым. Я подробности уже и не помню, но там было про то, что если канал закрыли, то куда пойдут излишки воды? Значит их начнут сбрасывать в море. А это постепенно приведет к изменению состава воды и огромным проблемам, поскольку морская рыба не может жить в полупресной воде. И про водоросли тоже было. Так что, это цветение, это только первые ласточки, чем дальше, тем будет становится хуже. Но ведь гораздо важнее нагадить жителям Крыма, не так ли?
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