"Экологическая катастрофа": в Одессе внезапно позеленело море из-за ядовитых веществ

В Одесской области и в самой Одессе на местных пляжах вода в море окрасилась в зеленый цвет. Купаться в такой воде – опасно, в соцсетях массово публикуют фото и видео со странным явлением.

Биолог и руководитель общественной организации "Зеленый лист" Владислав Балинский объяснил, что причиной цветения воды является размножение в воде микроскопических организмов – цианобактерий Nodularia spumigena, которые выделяют ядовитые вещества. При этом он назвал ЧП "экологической катастрофой большого масштаба", пишет BBC.

Такое интенсивное окрашивание Одесского залива, по словам эколога, наблюдается крайне редко. На процесс влияет два фактора: уровень солености и загрязнения.

"Зеленое" море в Одессе ВВС

"Первое – соленость воды уменьшилась, интенсивность цветения – увеличилась. Второе – загрязнение биогенными элементами: это минеральные удобрения, азотные удобрения полей, моющие вещества, недостаточно хорошо очищенные стоки города, которые попадают в море после ливня", – пояснил Балинский.

Купаться в таком море биолог крайне не рекомендует, но официального запрета от городских властей пока не было.

"При контакте с кожей возможно развитие аллергических реакций. При таком бурном росте выделяется целый ряд веществ, которые считаются ядовитыми", – добавляет Балинский.

Если продолжится прилив биогенных элементов, а температура воды в Одесском заливе и дальше будет повышаться, возможно возникновение недостатка воздуха.

"Эти микроорганизмы поглощают весь кислород из воды и поэтому погибает вся живность. Такое уже было в Одесском заливе в 2010 году – массовая гибель всего живого. Тогда даже все мидии погибли. Это экологическая катастрофа большого масштаба. Это очень серьезно может сказаться на экологии города Одессы", – рассказывает Владислав Балинский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одессе провели проверку морской воды на популярных городских пляжах.

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