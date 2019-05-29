В Одессе устроили проверку морской воды у пляжей: назван результат

В Одессе провели проверку морской воды на популярных городских пляжах. Она пригодная для купания по санитарно-химическим показателям.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Одесского горсовета. Температура воды составляет 18°С.

Пляж Ланжерон в Одессе

"В зонах рекреации морского водопользования на девяти городских пляжах Одессы исследованы по санитарно-микробиологическим показателям 60 проб морской воды, по санитарно-химическим показателям — 26 проб. По результатам исследований, все пробы соответствуют нормативным требованиям", — отметили в горсовете.

Пляж Ланжерон в Одессе

Морскую воду отбирали для исследования проб в контрольных точках рядом с пляжами "Лузановка", "Ланжерон", "Отрада", "Дельфин", "Аркадия", "Чайка", "Курортный" и "Золотой берег".

Как ранее писал OBOZREVATEL, на территории Одесского аэропорта пронесся мощный смерч. Запись в соцсетях опубликовал очевидец Евгений Синявин. На кадрах видно, как за вихрем наблюдают работники аэропорта. При этом небо было солнечное с облаками.

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