ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
КияниМедОбоз

/Новости

В Одессе устроили проверку морской воды у пляжей: назван результат

1.1тЧитать материал на украинском

В Одессе провели проверку морской воды на популярных городских пляжах. Она пригодная для купания по санитарно-химическим показателям.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Одесского горсовета. Температура воды составляет 18°С.

Пляж Ланжерон в Одессе

Пляж Ланжерон в Одессе

Новости
"Его посадить надо!" В Киеве пьяный мужчина устроил возмутительный дебош

"В зонах рекреации морского водопользования на девяти городских пляжах Одессы исследованы по санитарно-микробиологическим показателям 60 проб морской воды, по санитарно-химическим показателям — 26 проб. По результатам исследований, все пробы соответствуют нормативным требованиям", — отметили в горсовете.

Пляж Ланжерон в Одессе

Пляж Ланжерон в Одессе

Морскую воду отбирали для исследования проб в контрольных точках рядом с пляжами "Лузановка", "Ланжерон", "Отрада", "Дельфин", "Аркадия", "Чайка", "Курортный" и "Золотой берег".

Как ранее писал OBOZREVATEL, на территории Одесского аэропорта пронесся мощный смерч. Запись в соцсетях опубликовал очевидец Евгений Синявин. На кадрах видно, как за вихрем наблюдают работники аэропорта. При этом небо было солнечное с облаками.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Тема
Odesa.City
Место
УкраинаОдесса
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
0
0
Смешно
3
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Оригинально, пока купаться не начали - вода пригодна, в остальное время это единстственный пляж, в моче которой лечят бардер)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
леня зе
леня зе
ща вышиванкообразные с салом ,кукурузой .черешней.немного подкорректируют санитарно-химическую 🐷🐖🐽
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Яворский Сергей
Яворский Сергей
Вся вода у берегов Одессы является крымской, поскольку Черное море омывает полуостров.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения