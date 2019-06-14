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Зелене море в Одесі: що відбувається на курорті зараз

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Море в Одесі й Одеській області, яке раніше забарвилося в зелений колір, майже очистилося від отруйних мікроорганізмів.

Підтверджуючі дані були опубліковані в геоінформаційній системі Sentinel Hub. (Щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Так, на знімках, зроблених 7 червня, навіть із космосу видно, що узбережжя Чорного моря перетворилося на зелене болото. Нагадаємо, трапилося це через поширення ціанобактерій Nodularia spumigena.

Новини
В Одесі позеленіло море: українці здивували реакцією на отруйні речовини
7 червня

7 червня

Sentinel Hub

7 червня

7 червня

Sentinel Hub

Зелене море в Одесі: що відбувається на курорті зараз

Facebook Сергія Щербини

Однак станом на 14 червня ситуація істотно змінилася. Так, свіжі знімки демонструють, що зелень практично зникла з відкритої акваторії. Окремі ділянки скупчення бактерій залишилися лише в портовій частині регіону і на пляжах.

14 червня

14 червня

Sentinel Hub

14 червня

14 червня

Sentinel Hub

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Стало відомо про небезпеку зеленої води в Чорному морі для здоров'я людей: у тих, хто має до цього схильність, можуть виникати алергічні реакції у вигляді подразнень і висипів.

  • В Одесі провели перевірку морської води на популярних міських пляжах.

  • За словами еколога Олександра Соколенка, масштабне цвітіння води – наслідки забруднення. Зокрема, сполуками азоту або фосфатами, які могли потрапити в море з неочищеними стоками.

  • 11 червня ситуація зрушила з мертвої точки – зелень поступово почала зникати.

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Місце
УкраїнаОдеса
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Перечислим скот по их позорным кликухам! Первым идет лидер расейского быд.ла - ублю.док Трубицын. Это - известная мразь - вертухай, представляющийся то воякой, то строителем ракет ))), то даже пЕйсателем! Я давно ржу с этого деби.ла - твари больше 70 лет - а оно все гадит по сайту! Следующий в списке - черноротая и черножЁппая обезьяна - Бабайка! Ну, тут без комментариев - тупое ничтожество с расеи, имитирующее то ли "чеха", то ли чурку...Тут без разницы - это пустое место, дырка от задницы! Ну и третье дерьмо - Чернов. Этот - простой такой себе поц, пишущий где попало. Наверное, молодой тролль из Ольгино , еще на испытательном сроке. В любом случае - дрянь еще та, вонючая и гадкая! Такой вот разбор сортов дерьма в отдельно взятом корыте - куда волею куратора фсбешного прилезли эти вот гни.ды!
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Безмозглые расейские импотенты в количестве трех штук собрались обсудить проблемы экологии в Черноморском бассейне!
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Вся зараза в мире от шароварных.
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