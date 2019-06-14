Зелене море в Одесі: що відбувається на курорті зараз

Море в Одесі й Одеській області, яке раніше забарвилося в зелений колір, майже очистилося від отруйних мікроорганізмів.
Підтверджуючі дані були опубліковані в геоінформаційній системі Sentinel Hub. (Щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).
Так, на знімках, зроблених 7 червня, навіть із космосу видно, що узбережжя Чорного моря перетворилося на зелене болото. Нагадаємо, трапилося це через поширення ціанобактерій Nodularia spumigena.
7 червня
Sentinel Hub
7 червня
Sentinel Hub
Facebook Сергія Щербини
Однак станом на 14 червня ситуація істотно змінилася. Так, свіжі знімки демонструють, що зелень практично зникла з відкритої акваторії. Окремі ділянки скупчення бактерій залишилися лише в портовій частині регіону і на пляжах.
14 червня
Sentinel Hub
14 червня
Sentinel Hub
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Стало відомо про небезпеку зеленої води в Чорному морі для здоров'я людей: у тих, хто має до цього схильність, можуть виникати алергічні реакції у вигляді подразнень і висипів.
В Одесі провели перевірку морської води на популярних міських пляжах.
За словами еколога Олександра Соколенка, масштабне цвітіння води – наслідки забруднення. Зокрема, сполуками азоту або фосфатами, які могли потрапити в море з неочищеними стоками.
11 червня ситуація зрушила з мертвої точки – зелень поступово почала зникати.
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