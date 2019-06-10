Зеленое море в Одессе изменило цвет: появилось видео

В Одесской области и в самой Одессе Черное море, которое недавно позеленело, вернуло привычный цвет.

Об этом сообщается в сюжете ТСН. Отмечается, что это произошло из-за сильных волн, однако, по словам биологов, как только на море станет спокойнее, водоросли опять подойдут к берегу (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Так, причиной цветения воды является размножение в воде микроскопических организмов – цианобактерий Nodularia spumigena, которые выделяют ядовитые вещества.

Иллюстрация. Зеленое море topnews.odessa.ua

Размножаться бешеными темпами они начали из-за обильных дождей и жары. Официально городская власть купаться в море не запретила, однако экологи не советуют этого делать, ведь при контакте с кожей возможно развитие аллергических реакций.

Опасны эти бактерии и для морской флоры и фауны. Если приливы биогенных элементов будут продолжаться, а температура воды и дальше будет увеличиваться, то возможно возникновение нехватки воздуха в воде.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, какие негативные эффекты могут наблюдаться при контакте с зараженной водой.

До этого в Одессе провели проверку морской воды на популярных городских пляжах. Эколог Александр Соколенко заявил, что зеленое Черно море – последствия загрязнения, а также объяснил, чего опасаться.

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