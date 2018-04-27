Мужчина пахнет тем, что его женщина способна толерировать или выбирает (а как говорят маркетологи, и покупает) для него сама. Если исходить из этого, у меня есть интересное наблюдение.

То, что мой нос улавливает на улицах Киева, сигнализирует об изменении женского вкуса на мужские духи. Если ваши ольфакторные рецепторы также чувствительны к окружающим, как мои, этот факт тоже вселит в вас оптимизм.

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Когда речь заходит о мужских ароматах, каждой женщине есть что вспомнить, потому что она на них собаку съела, огонь и воду прошла.

Женщины помнят, как еще лет 15 назад в моде у мужчин была акватика. Если носитель перебрал с желанием хорошо пахнуть, этот тип духов мог показаться спреем от насекомых или освежителем воздуха "Морской бриз". Понимаете, о чем я? Флэшбеки бывают и сейчас, яркие были времена.

Женщины точно помнят время повального увлечения маскулинными ароматами. В начале 2000-х мой тогда еще бойфренд относил пять флаконов некоего El Paso от малоизвестного бренда Lomani Paris. Густой и звонкий, гвоздично-табачная артиллерия. Носил с моего молчаливого согласия, на горячей коже табак со специями будто нагревался и удивительно шлейфил. Наркотик из прошлого, лет 7 зависимости.

Сейчас кое-где в городской толпе иногда пробивается незатейливый запах одеколона "Шипр". Что ж, простота не грех, а я - еще та фанатка разнообразия. Смешиваются с женскими и теряют свою сущность слащавые мужские в духе L'homme ideal от Guerlain. Эпоха Dior Fahrenheit продолжается, кажется, вечно, и это тот случай, когда о классике или хорошо, или ничего.

О чем хочется сказать. Даже в богатом душистом букете столичного метро в утренний час пик все чаще от пассажиров мужского пола слышатся едва уловимые ладанные нотки. От прохожих в центральных кварталах города случается тоже. Предполагаю, что за этим многообещающим трендом частично стоят женщины.

Ладан, дерево и травы - это лучшее, что может произойти с современным мужчиной, которому суют пудрово-ванильный унисекс. Поэтому не стоит пугаться слова ладан в аннотации к новинкам. Это не про церковь и батюшку. Это про характер запаха. Который, кстати, прекрасно подходит и самим женщинам.