МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
КияниМедОбоз

В Запорожье открыли памятник пожилым людям

791Читать материал на украинском

В Запорожье, 2 октября, в районе площади Профсоюзов открыли "Памятник родителям".

Как передает местное издание "Индустриалка", он представляет собой пожилую пару, которая сидит на лавочке. Деньги на его обустройство выделяются из городского бюджета.

Цель — объединение поколений. По задумке, аллею, на которой стоит памятник, разделят на две зоны — для отдыха ветеранов и молодежи. Автор - запорожский скульптор Борис Чак.

В Запорожье открыли памятник пожилым людям

Источник фото - "Индустриалка"

В Запорожье открыли памятник пожилым людям
Новости
"Рука Кремля?" В сети ажиотаж из-за необычного памятника в центре Киева
В Запорожье открыли памятник пожилым людям
В Запорожье открыли памятник пожилым людям

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве открыли памятник бойцам сил АТО, которые погибли в ходе боев на Донбассе.

Тема
Zaporizhzhia.City
Место
УкраинаЗапорожье
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги