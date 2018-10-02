В Запорожье открыли памятник пожилым людям

В Запорожье, 2 октября, в районе площади Профсоюзов открыли "Памятник родителям".

Как передает местное издание "Индустриалка", он представляет собой пожилую пару, которая сидит на лавочке. Деньги на его обустройство выделяются из городского бюджета.

Цель — объединение поколений. По задумке, аллею, на которой стоит памятник, разделят на две зоны — для отдыха ветеранов и молодежи. Автор - запорожский скульптор Борис Чак.

Источник фото - "Индустриалка"

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве открыли памятник бойцам сил АТО, которые погибли в ходе боев на Донбассе.