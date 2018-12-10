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В Киеве ''заминировали'' два районных суда: эксклюзивное фото

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Работа Оболонского и Шевченковского районных судов Киева приостановлена в понедельник, 10 декабря, после поступивших сообщений о минировании.

Сперва информация появилась на странице Шевченковского райсуда в соцсети Facebook. "10 декабря 2018 года в 13 часов 40 мин. в Шевченковский районный суд г. Киева поступило сообщение о минировании помещения учреждения. В связи с чем прекращена работа суда. На данный момент проводится эвакуация работников и посетителей. О возобновлении работы будет сообщено дополнительно".

В Киеве ''заминировали'' два районных суда: эксклюзивное фото

Несколько минут спустя информация о минировании появилась на странице Оболонского райсуда. "В связи с этим работа суда с указанного часа прекращена. На данный момент проводится эвакуация сотрудников и посетителей суда. О возобновлении работы суда будут извещено дополнительно", — говорится в сообщении.

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Фото из-под Шевченковского суда

Отметим, что в это же время в Шевченковском суде проходило заседание по делу главы Государственной фискальной службы Украины (2015-2018 годов) Романа Насирова. Из-за сообщения о минировании оно было перенесено.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 1 августа неизвестные сообщили о заминировании Высшего совета правосудия (ВСП).

Персона
Роман Насиров
Место
Украина
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