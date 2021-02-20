Украина – Словения – 16-20: видеотрансляция матча отбора на Евробаскет-2022

Мужская сборная Украины по баскетболу в субботу, 20 февраля, проводит очередной матч отбора на чемпионат Европы 2020 года.

В специальном "баббле", который принимает киевский Дворец спорта, команда Айнарса Багатскиса играет с действующим обладателем Кубка континента Словенией. Смотрите на OBOZREVATEL онлайн-видеотрансляцию матча Украина – Словения. начало игры – в 16:00.

Евробаскет-2022. Квалификация

Украина – Словения – 16:20 (9:11, 7:9)

В квартете F уже определились все участники чемпионата Европы. Это команды Словении, Венгрии и Украины. Однако это не лишает команд турнирной мотивации, ведь любая победа или поражение могут повлиять на посев при жеребьевке финального турнира.

Как сообщал OBOZREVATEL. главный тренер сборной Украины Айнарс Багатскис подробно рассказал о подготовке команды к чемпионату Европы.