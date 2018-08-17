"Ударился об дерево": в Харькове засняли разборки охранника и "вора"

В сети появилось видео, на котором охранник разбирается с мужчиной, который, по его словам, украл дезодорант из супермаркета (чтобы посмотреть видео, прокрутите вниз).

Ролик разместили в Facebook на страничке Харьков 1654. На нем видно, что по голове мужчины течет кровь. Охранник держит его за футболку и пытается вернуть в магазин. При этом он требует, чтобы мужчина открыл свою сумку.

"Охрана супермаркета "Basket" занимается самоуправством, бьет людей и думает, что ей это можно. А администрация магазина поддерживает такой метод задержания. Еле отбили этого мужчину", - пишут под постом.

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Как рассказала корреспонденту 057.ua управляющая магазином Анна Оганисян, травму мужчина получил от удара об дерево.

"У нас есть видео, подтверждающее, что мужчина положил дезодорант в сумку, не оплатил и вышел. Когда он покинул предкассовую зону, охранник предложил ему остановиться. Но мужчина начал убегать и бросил товар под соседний ларек. Потом этот товар забрал и унес другой наш посетитель. Никто никого не бил. В этой потасовке, когда его пытались задержать, он, выворачиваясь, просто ударился об дерево. Если внимательно посмотреть на видео, то можно увидеть у человека возле раны грязь от коры дерева. Грязного места не было бы при обычном ударе", - сообщает управляющая.

Слова возмущенных комментаторов она полностью опровергает: "На детской площадке сидели мамочки. Они сразу начали кричать, что его "побили, избили". Но то, что человек ворует, это норма, а тут трогать нельзя как бы. Как женщины, сидящие на лавочке в 60 метрах, могли что-то увидеть? Люди вольны придумывать, что им угодно".

По словам адвоката Евгения Рияко, охранник, как и любой гражданин Украины, имеет право задержать вора до приезда полиции по ст. 207 УПК Украины (законное задержание). Охранник может попросить клиента добровольно показать свои вещи. Проводить осмотр личных вещей подозреваемого уполномочена только дежурная следственно-оперативная группа.

"Так как мужчина убегал, это были допустимые меры, чтобы он не скрылся. Если охранник превысил грани самообороны и ударил клиента только из-за того, что тот убегал, то в этом есть состав ст. 125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение без последствий). За это должны наказать штрафом в 50 необлагаемых минимумов, либо общественными работами до 200 часов, либо исправительными работами до 1 года", – рассказывает Евгений Рияко.

Информация об инциденте внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 185 УК Украины (воровство). По данным Нацполиции, никаких заявлений в Московский райотдел по поводу нанесения легких телесных повреждений пока не поступало.

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