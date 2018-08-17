"Вдарився об дерево": у Харкові зняли бійку охоронця і "злодія"

У мережі з'явилося відео, на якому охоронець розбирається з чоловіком, який, за його словами, вкрав дезодорант із супермаркету (щоб подивитися відео, прогорніть вниз).

Ролик розмістили в Facebook на сторінці Харків 1654. На відео видно, що по голові чоловіка тече кров. Охоронець тримав його за футболку і намагався повернути в магазин. При цьому він вимагав, щоб чоловік відкрив свою сумку.

"Охорона супермаркету "Basket" займається самосудом, б'є людей і думає, що їй це можна. А адміністрація магазину підтримує такий метод затримання. Ледве відбили цього чоловіка", - пишуть під постом.

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Як розповіла кореспонденту 057.ua керуюча магазином Анна Оганісян, травму чоловік отримав від удару об дерево.

"У нас є відео, яке підтверджує, що чоловік поклав дезодорант у сумку, не сплатив і вийшов. Коли він покинув передкасову зону, охоронець запропонував йому зупинитися. Але чоловік почав тікати і кинув товар під сусідній ларьок. Потім цей товар забрав інший наш відвідувач. Ніхто нікого не бив. У цій колотнечі, коли його намагалися затримати, він, вивертаючись, просто вдарився об дерево. Якщо уважно подивитися на відео, то можна побачити у людини біля рани бруд від кори дерева. Брудного місця не було б при звичайному ударі", - повідомляє керуюча.

Слова обурених коментаторів вона повністю спростовує: "На дитячому майданчику сиділи матусі. Вони одразу почали кричати, що його "побили, побили". Але те, що людина краде, це норма, а тут чіпати не можна. Як жінки, які сидять на лавочці за 60 метрів, могли щось побачити? Люди можуть придумувати, що їм завгодно".

За словами адвоката Євгенія Ріяко, охоронець, як і будь-який громадянин України, має право затримати злодія до приїзду поліції за ст. 207 КПК України (законний арешт). Охоронець може попросити клієнта добровільно показати свої речі. Проводити огляд особистих речей підозрюваного уповноважена тільки чергова слідчо-оперативна група.

"Оскільки чоловік тікав, це були припустимі заходи, щоб він не зник. Якщо охоронець перевищив межі самооборони і вдарив клієнта тільки через те, що той тікав, то в цьому є склад ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження без наслідків). За це повинні покарати штрафом у 50 неоподатковуваних мінімумів, або громадськими роботами до 200 годин, або виправними роботами до 1 року", - розповідає Євген Ріяко.

Інформація про інцидент внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 185 КК України (крадіжка). За даними Нацполіції, жодних заяв до Московського райвідділу з приводу нанесення легких тілесних ушкоджень поки не надходило.

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