Найди подарки: новая головоломка озадачила сеть

Новая тематическая головоломка предлагает отыскать шесть рождественских подарков, спрятанных на уютной зимней картинке.

Интернет-магазин мебели Furniturebox создал праздничную головоломку, которая заставила хорошенько напрячься, чтобы найти упакованные в разноцветную бумагу презенты. Об этом пишет Daily mail (проскролльте страницу вниз, чтобы узнать ответ).

Красочная иллюстрация заполнена похожими объектами, чтобы отвлечь ваше внимание. Источник: Furniturebox

Яркая иллюстрация заполнена похожими предметами, которые, несомненно, отвлекают внимание даже самых внимательных людей с орлиным глазом.

Чтобы найти все шесть праздничных коробочек, вам понадобится в среднем 90 секунд. Засекайте время.

Если вы изо всех сил пытаетесь заметить подарки, но не можете найти ни одного, то попробуйте присмотреться к камину.

Все еще не можете их обнаружить? Некоторых можно найти прямо на коврике.

Отгадка на головоломку с подарками. Источник: Furniturebox

OBOZREVATEL ранее предлагал решить задачку на логику: найди кошелек, спрятанный между чемоданами. На картинке хорошенько "запрятан" кошелек с купюрами, который тяжело отыскать среди хлама.

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