Знайди подарунки: нова головоломка спантеличила мережу

Нова тематична головоломка пропонує відшукати шість різдвяних подарунків, захованих на затишному зимовому зображенні.

Інтернет-магазин меблів Furniturebox створив святкову головоломку, яка змусила добряче напружитися, щоб знайти упаковані в різнокольоровий папір презенти. Про це пише Daily mail (проскролльте сторінку вниз, щоб дізнатися відповідь).

Мальовнича ілюстрація заповнена схожими об'єктами, щоб відвернути вашу увагу. Джерело: Furniturebox

Яскрава ілюстрація заповнена схожими предметами, які, безсумнівно, відвертають увагу навіть найуважніших людей з орлиним оком.

Щоб знайти всі шість святкових коробочок, вам знадобиться в середньому 90 секунд. Засікайте час.

Якщо ви з усіх сил намагаєтеся помітити подарунки, але не можете знайти жодного, то спробуйте придивитися до каміна.

Все ще не можете їх знайти? Деякі можна знайти прямо на килимку.

Відгадка на головоломку з подарунками. Джерело: Furniturebox

OBOZREVATEL раніше пропонував вирішити задачку на логіку: знайди гаманець, захований між валізами. На зображенні гарненько "захований" гаманець з купюрами, який важко відшукати серед мотлоху.

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