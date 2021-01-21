Задачка на логику: найди кошелек, спрятанный между чемоданами

Пользователей интернета заинтересовала головоломка на скорость, задачей которой стало найти спрятанный кошелек среди открытых чемоданов.

Головоломка была создана британской гостиничной сетью Jury's Inn. Как пишет Daily mail, найти указанный предмет нужно всего за полминуты. Попробуйте, сможете ли вы найти кошелек, спрятанный среди груд багажа (проскролльте страницу вниз, чтобы узнать ответ).

Потренируйте свою внимательность. Источник: Jury's Inn

Головоломка на тему путешествий хорошо потренирует ваш мозг и внимательность. Найти кошелек с деньгами будет непросто, поскольку на картинке изображено сразу несколько чемоданов, заваленных паспортами, одеждой, обувью и другими вещами.

Если вы изо всех сил пытаетесь найти бумажник, но у вас не получается, то может ускорить поиски следующая подсказка: из нужного кошелька выглядывают зеленые банкноты.

Все еще сбиты с толку?

Обратите внимание на левую часть изображения, и тщательно просмотрите область вокруг открытого синего чемодана.

Если вы сдались или хотите проверить свою догадку, проскролльте вниз.

Отгадка на головоломку. Источник: Jury's Inn

Как сообщал OBOZREVATEL, новая головоломка с игристым вином заставила сеть усомниться в логике. На заданной картинке нужно было просчитать, какой из четырех бокалов наполнится шампанским быстрее остальных.

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