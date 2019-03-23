Завораживает: в сети показали загадочную улицу в исторической части Киева

В сети показали завораживающие снимки одной из самых старых улиц Киева – безлюдную Пушкинскую.

Соответствующие фотографии сделал Роман Барабаш для Информатора, продемонстрировав таинственные огни исторической части украинской столицы при свете фонарей.

"Улица Пушкинская пролегает от площади Льва Толстого до улицы Прорезной и имеет протяженность 975 метров. Расположена в историческом центре Киева и является одной из самых старых улиц города. Улица возникла в 40-х годах 19 столетия с названием Елизаветинская, в честь российской императрицы Елизаветы Петровны и пролегала тогда от улицы Прорезной до бульвара Тараса Шевченко", – сказано в описании.

В издании напомнили, что остальная часть улицы, до площади Льва Толстого, сформировалась в начале 1870-х годов. А в 1869 году ее переименовывали на Новоелизаветинскую. Современное название появилось с 1899 года в честь 100-летия со дня рождения Александра Пушкина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналист Максим Иншаков показал Киев с необычного ракурса, объединив современные цветные и старые черно-белые снимки.

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