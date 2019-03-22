Секретный Киев: топ-3 тайных мест столицы Украины

Киев, как самый большой украинский город всегда привлекает туристов со всей страны. Количество местных достопримечательностей трудно сосчитать, но жителям этого города они уже не очень интересны.

Однако существуют и места, о которых мало кто знает. Тут нет толп туристов, а некоторые из этих локаций просто так и не увидишь. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать о необычных местах Киева.

Подземное водохранилище XIX века

В конце 70-х годов XIX века инженер и предприниматель Аманд Струве начал прокладку этого водопровода. Сеть охватила только 83 частные усадьбы зажиточных горожан, в которые вода попадала по трубам непосредственно в квартиры. Для всех остальных был воздвигнут водозаборный кран.

На сегодняшний день от первых построек почти ничего не сохранилось: из 3-х водонапорных башен осталась только одна (Музей воды), а также подземный резервуар.

Где: водохранилище находится на Владимирском спуске, возле лестницы к памятнику Магдебургскому праву, установленному на Набережном шоссе параллельно набережной Днепра.

УНИАН

УНИАН

13 этаж

На Троещине в одном из жилых домов расположен настоящий кусочек сказки. На стенах и потолке – скульптуры с маленькими деталями, ниши, увеличительные линзы, за которыми рисунки, зеркала, напыления, блестки, камушки и ракушки.

Где: Киев, улица Радунская 26, 13 этаж.

http://kiev.progulka.ua

http://kiev.progulka.ua

Кладбище кранов

Попасть в это место будет сложно, поскольку на месте всегда есть охрана. Но, если повезет, она может впустить вас посмотреть на то, как выглядят краны, которые больше не нужны. Место немного жуткое, поскольку металлические гиганты за время своего пребывания там уже успели поржаветь.

Где: Кладбище кранов находится на улице Промышленной на станции метро "Выдубычи".

kiev.informator.ua

kiev.informator.ua

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинский турист-экстремал Антон Страж показал в сети впечатляющие фотографии малоизвестной локации под Киевом — прямого перегона между станциями метро "Крещатик" и "Университет".

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