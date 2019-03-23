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Зачаровує: в мережі показали загадкову вулицю в історичній частині Києва

2.1тЧитати матеріал російською

У мережі показали знімки однієї з найстаріших вулиць Києва – безлюдну Пушкінську.

Відповідні фотографії зробив Роман Барабаш для Інформатора, продемонструвавши таємничі вогні історичної частині української столиці при світлі ліхтарів.

"Вулиця Пушкінська пролягає від площі Льва Толстого до вулиці Прорізної і має протяжність 975 метрів. Розташована в історичному центрі Києва і є однією з найстаріших вулиць міста. Вулиця виникла в 40-х роках 19 століття з назвою Елізаветинська, на честь російської імператриці Єлизавети Петрівни і пролягала тоді від вулиці Прорізної до бульвару Тараса Шевченка", – йдеться в описі.

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Зачаровує: в мережі показали загадкову вулицю в історичній частині Києва

У виданні нагадали, що інша частина вулиці, до площі Льва Толстого, сформувалася на початку 1870-х років. А в 1869 році її перейменовували на Новоелізаветинську. Сучасна назва з'явилася з 1899 року на честь 100-річчя від дня народження Олександра Пушкіна.

Зачаровує: в мережі показали загадкову вулицю в історичній частині Києва
Зачаровує: в мережі показали загадкову вулицю в історичній частині Києва
Зачаровує: в мережі показали загадкову вулицю в історичній частині Києва
Зачаровує: в мережі показали загадкову вулицю в історичній частині Києва
Зачаровує: в мережі показали загадкову вулицю в історичній частині Києва
Зачаровує: в мережі показали загадкову вулицю в історичній частині Києва
Зачаровує: в мережі показали загадкову вулицю в історичній частині Києва
Зачаровує: в мережі показали загадкову вулицю в історичній частині Києва

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналіст Максим Іншаков показав Київ з незвичного ракурсу, об'єднавши сучасні кольорові і старі чорно-білі знімки.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Тег
фотографии
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