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В Одесском парке "Преображенский пройдет" квест с поиском призов

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С 19 по 21 июля в парке Преображенский, где сейчас проходит Фестиваль гигантских китайских фонарей, состоится квест на тему китайских сказок и легенд. Суть квеста в том, чтобы разгадать загадку и найти ценный приз возле одной из световых инсталляций. Каждая из представленных инсталляций символизирует древнюю народную сказку или легенду Китая. Среди них- сады панд и фламинго, аллея влюбленных, лес с оленями, а также 40- метровый огнедышащий дракон.

В Одесском парке "Преображенский пройдет" квест с поиском призов

По словам организаторов, посетители смогут почувствовать себя настоящими сыщиками в поисках клада и полностью окунуться в атмосферу Древнего Китая.

Победители квеста получат билеты в самый большой аквапарк Одессы, а также пригласительные на концерт группы "Мачете" от партнеров мероприятия - Летнего театра “Морвокзал”.

В Одесском парке "Преображенский пройдет" квест с поиском призов

Начало квеста в 21.30 (у центральной аллеи парка)

Подробности по ссылке.

Напоминаем, что Фестиваль гигантских китайских фонарей продлится до 25 августа. Выставка с успехом прошла в 40 странах мира- Одесса стала вторым городом Украины, куда привезли всемирно известные инсталляции.

В Одесском парке "Преображенский пройдет" квест с поиском призов

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Место
Украина Одесса
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