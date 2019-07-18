Головна Новини
Мова Язык
Кияни МедОбоз

/ Місця

В Одеському парку "Преображенський пройде" квест з пошуком призів

558 Читати матеріал російською

З 19 по 21 липня в парку Преображенський, де зараз проходить Фестиваль гігантських китайських ліхтарів, відбудеться квест на тему китайських казок і легенд. Суть квесту в тому, щоб розгадати загадку і знайти цінний приз біля однієї з світових інсталяцій. Кожна з представлених інсталяцій символізує древню народну казку або легенду Китаю. Серед них- сади панд і фламінго, алея закоханих, ліс з оленями, а також 40- метровий вогнедишний дракон.

В Одеському парку "Преображенський пройде" квест з пошуком призів

За словами організаторів, відвідувачі зможуть відчути себе справжніми детективами в пошуках скарбу і повністю зануритися в атмосферу Стародавнього Китаю.

Переможці квесту отримають квитки в найбільший аквапарк Одеси, а також запрошення на концерт групи "Мачете" від партнерів заходу - Літнього театру "Морвокзал".

В Одеському парку "Преображенський пройде" квест з пошуком призів

Початок квесту о 21.30 (у центральній алеї парку)

Подробиці по посиланню.

Нагадуємо, що Фестиваль гігантських китайських ліхтарів триватиме до 25 серпня. Виставка з успіхом пройшла в 40 країнах світу-Одеса стала другим містом України, куди привезли всесвітньо відомі інсталяції.

В Одеському парку "Преображенський пройде" квест з пошуком призів

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Місце
Україна Одеса
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel