В Одеському парку "Преображенський пройде" квест з пошуком призів

З 19 по 21 липня в парку Преображенський, де зараз проходить Фестиваль гігантських китайських ліхтарів, відбудеться квест на тему китайських казок і легенд. Суть квесту в тому, щоб розгадати загадку і знайти цінний приз біля однієї з світових інсталяцій. Кожна з представлених інсталяцій символізує древню народну казку або легенду Китаю. Серед них- сади панд і фламінго, алея закоханих, ліс з оленями, а також 40- метровий вогнедишний дракон.

За словами організаторів, відвідувачі зможуть відчути себе справжніми детективами в пошуках скарбу і повністю зануритися в атмосферу Стародавнього Китаю.

Переможці квесту отримають квитки в найбільший аквапарк Одеси, а також запрошення на концерт групи "Мачете" від партнерів заходу - Літнього театру "Морвокзал".

Початок квесту о 21.30 (у центральній алеї парку)

Подробиці по посиланню.

Нагадуємо, що Фестиваль гігантських китайських ліхтарів триватиме до 25 серпня. Виставка з успіхом пройшла в 40 країнах світу-Одеса стала другим містом України, куди привезли всесвітньо відомі інсталяції.

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