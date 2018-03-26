Краеведческий музей Мариуполя

Мариупольский краеведческий музей был основан 6 февраля 1920 года.

Как научно-исследовательский центр он рассказывает не только о городе, но и о прилегающих районах южной части Донецкой области.

Основными направлениями работы музея являются изучение природы и истории края, народной и художественной культуры жителей Донецкого Приазовья, научно-просветительская, экспозиционная деятельность и комплектование фондов.

В музее работают четыре экспозиционных отдела: отдел природы, отдел истории досоветского периода, отдел истории советского периода, отдел истории современной Украины.

Структурным подразделением музея являются фонды, хранящие около 60 тысяч музейных предметов. Важная часть музея – научная библиотека, которая содержит 16 тыс. экземпляров книг, журналов и газет. Также действует реставрационная мастерская.

В девяти залах расположена постоянная экспозиция музея.

Адрес: Мариуполь, улица Георгиевская, 20