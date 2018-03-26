Краєзнавчий музей Маріуполя

Маріупольський краєзнавчий музей був заснований 6 лютого 1920 року.

Як науково-дослідний центр він розповідає не тільки про місто, а й про прилеглі райони південної частини Донецької області.

Основними напрямками роботи музею є вивчення природи та історії краю, народної та художньої культури жителів Донецького Приазов'я, науково-просвітницька, експозиційна діяльність і комплектування фондів.

В музеї працюють чотири експозиційних відділи: відділ природи, відділ історії дорадянського періоду, відділ історії радянського періоду, відділ історії сучасної України.

Структурним підрозділом музею є фонди, що зберігають близько 60 тисяч музейних предметів. Важлива частина музею - наукова бібліотека, яка містить 16 тис. примірників книг, журналів і газет. Також діє реставраційна майстерня.

У дев'яти залах розташована постійна експозиція музею.

Адреса: Маріуполь, вулиця Георгіївська, 20