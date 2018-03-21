Весна вопреки погоде: советы психологов

Когда на календаре 21 марта, а за окном снег, лед и 10 градусов мороза, невольно подумаешь: да что же это такое! Люди, уставшие от долгой зимы, впадают в отчаяние. Снижается работоспособность, возникает апатия, пропадает аппетит и желания.

Можно ли сделать так, чтобы в душе наступила весна – даже если за окном отнюдь не весенняя погода? С этим вопросом CityOboz обратился к двум известным психологам. И вот что они посоветовали.

Психолог, психотерапевт Елена Ильченко

Не драматизируйте

Долгая зима не может вызывать депрессивных состояний в клиническом смысле этого слова. Все мы уверены в том, что весна, лето, осень, зима все равно придут – в этом и заключается стабильность этого мира, то, в чем мы можем быть уверены. Поэтому я бы не драматизировала эту ситуацию. Просто следует вспомнить, что весна все равно будет, несмотря на то, что она задерживается.

Загляните в будущее

Если у кого-то такая погода вызывает плохое настроение, раздражение, можно посмотреть прогноз погоды, и увидеть, что через неделю нас ждет активное потепление. Значит, нужно выдохнуть и просто подождать несколько дней. Весна все равно придет, и все будет хорошо.

Займитесь тем, что радует

Если кому-то это не подходит и избавиться от плохого настроения нужно уже сегодня, можно вспомнить о том, что вас радует, или заняться приятными делами. Если вас радует вкусная еда, побалуйте себя чем-то вкусным, если теплые отношения - организуйте встречу с человеком, который вам приятен, если это хорошая книга или фильм, пусть будет хорошая книга или фильм.

Главное - понять, что такая погода не навсегда, а всего лишь на неделю, и эту неделю заполнить любимыми делами, занятиями, которые доставляют удовольствие. Если совсем ничего не хочется, то можно просто побольше спать.

Доктор психологических наук, профессор Прикарпатского университета Елена Лищинская

Плохая погода сама по себе не может вызвать депрессию, если человек здоров и у него все хорошо. Поэтому здесь все не так страшно. Но многое зависит и от общего фона – так сказать, от общего эмоционального поля, которое окружает человека.

Относитесь к погоде с юмором

По моим наблюдениям, у нас искусственно раскручивается депрессивное настроение – в моде меланхолия. Модно ныть, модно жаловаться. Конечно, это еще и особенность нашей ментальности, но если это еще и поддерживается обществом…

Есть такая вещь как эмоциональное заражение. Люди заражаются друг от друга негативными эмоциями. Считается, что надо печалиться, что неуместно быть в хорошем тонусе, неуместно быть позитивно настроенным, неуместно быть слишком счастливым. Тебя не поймут. Это закономерности существования человеческой психики.

Если к этой меланхолии и ипохондрии добавить еще и 21 марта и тут – на тебе – морозы и зима, - это может быть действительно плохо для человека. Но многое зависит и от нас, и от СМИ.

Помните: всю жизнь людей спасает юмор. Кстати, в тех же соцсетях сейчас очень много смешных картинок, смешных мэмов и прочего. Используйте их для поднятия настроения!

Переключайтесь с эмоций на разум

Когда мы психически здоровы, и у нас просто плохое настроение, нам ничего не грозит. Но нужно понимать, что, если вы долго пребываете в таком состоянии, это может вызвать заболевания.

Поэтому я рекомендую переключаться с эмоций на ум. При этом ум говорит: "Будь здоров, будь в хорошем настроении, потому что больной ты точно никому не нужен". Так что нужно подключить критическое мышление, проанализировать, "почему я оказался в таком состоянии"? Как только увидите, что объективных причин для этого нет, надо брать себя в руки, менять образ мышления и не позволять плохому настроению портить нашу жизнь.

Разберитесь в себе

Скажу еще одну вещь, которую больше поймут женщины, поскольку они более интуитивны. Часто мы чувствуем своих родных и любимых. И очень важно проверить себя, почему у вас плохое настроение. Возможно, близкий человек таким образом сигнализирует вам о своей реальной проблеме.

Также рекомендуем пройти познавательный тест CityOboz, посвященный правде и мифам о погоде.