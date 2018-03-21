Ліс біля будинку: кращі парки і сквери міст України

Щорічно 21 березня відзначається Міжнародний день лісів. І хоч ми живемо серед кам'яних джунглів і в епоху повальної технологізації, наш власний ліс - він завжди поруч. Великий або маленький, з асфальтованими доріжками або порослими травою стежками, з чистими або не дуже озерами і старими чи молодими деревами.

У цей день ми вирішили дізнатися, чи багато парків і скверів в найбільших містах України і що цікавого можна про них розповісти.

Київ

У Києві близько 130 парків і 500 скверів різних розмірів і з різною інфраструктурою - від великих парків, які хіба що на велосипеді об'їдеш, до зовсім маленьких скверів, де здається, що три лавочки вже занадто. Загальна площа зелених зон в столиці - близько 5 тисяч гектарів.

Парки-рекордсмени за площею - Дніпровський на Трухановому острові (476,9 га), Національний комплекс "Експоцентр України" (285 гектарів) і колишній парк "Дружби Народів", перейменований в "Муромець" (після включення до складу однойменного острова - 780 гектарів ). Останній сподобається любителям активного відпочинку - тут можна покататися на велосипеді, вейкборді і байдарках, пострибати на батуті, купуватися в чанах і взяти участь в авторалі.

X-Park Facebook.com

X-Park Facebook.com

Одеса

За даними Генерального плану Одеси, сумарна площа міських парків і скверів становить близько 750 га. Найбільший і, мабуть, найвідоміший парк в Одесі - Центральний парк культури і відпочинку імені Т. Г. Шевченка. Він розтягнувся уздовж берегової лінії на майже кілометр, а в бік міста - на 700м. Численні доріжки ведуть до моря, на знаменитий пляж "Ланжерон". Тут же починається Траса здоров'я.

Подивитися на різнокольорові фонтани можна ввечері в Міському саду, а вдень можна погуляти в Одеському ботанічному саду. Кажуть, останній став родоначальником парків степової частини України. Сам ботсад невеликий, але з амбітними планами на майбутнє, так що допомогти йому в цій справі, купивши квиток - хороша ідея.

Одеський ботанічний сад niceplaces.trufanov.com

Одеський ботанічний сад niceplaces.trufanov.com

Дніпро

У Дніпрі налічується близько 20 різних парків і скверів площею понад 13 тисяч гектарів. Найстаріший парк міста - парк культури і відпочинку ім. Т. Г. Шевченка. Він ділиться на берегову і острівну частини. До Монастирського острова можна дістатися по пішохідному мосту. На ньому розташований акваріум прісноводних риб, безліч атракціонів, прокат човнів і навіть невеликий 17-метровий штучний водоспад.

монастирський острів ostrov-dp.org

Львів

У Львові є близько 20 парків і зелених зон, два ботанічні сади і 16 пам'яток природи. Загальна площа зелених насаджень міста - 4419 гектарів (майже 26% площі Львова). На одного жителя припадає близько 54 квадратних метрів.

Найбільший - регіональний ландшафтний парк "Знесіння" площею понад 300 га (разом з охоронною зоною - майже 786 га), а найстаріший - парк імені Івана Франка. Останній і зовсім вважається найстарішим міським парком в країні (його історія починається ще в ХVI столітті). В альтанці-ротонді в центрі парку 50 років тому грали духові оркестри, а зараз часто виступають вуличні музиканти, збираючи навколо себе різновіковий натовп.

Парк "Знесіння" commons.wikimedia.org

Харків

У Харкові близько 30 парків і 150 бульварів і скверів. Загальна площа зелених насаджень міста - понад 15 тисяч гектарів. Найвідоміший - Центральний парк культури і відпочинку імені Максима Горького. Саме тут знаходиться найвища оглядовий колесо в Україні діаметром 55 метрів. Після реконструкції парк навіть отримав престижну міжнародну премію Golden Pony Awards за сучасну концепцію і тематичне оформлення.

Центральний парк культури і відпочинку імені Максима Горького dozor.kharkov.ua

Гуляйте частіше на свіжому повітрі і бережіть свої маленькі зелені острівці посеред кам'яних джунглів!

А щоб в душі настала довгоочікувана весна, читайте Весна всупереч погоді: поради психологів .