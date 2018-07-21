"Проявление живодерства!" Кондитера затравили в сети за реалистичные торты в виде животных

В сети разозлились на британского кондитера Ханну Эдвардс, которая делает делает реалистичные торты в виде животных.

Видео с творениями Эдвардс появились на YouTube. В комментариях многие зрители восхитились мастерством кондитера, однако нашлись и такие, кто раскритиковал ее за "призывы к жестокому обращению с животными".

При этом, как пишет Catersnews, у Ханны дома живут животные: две черепахи, кошка и пять домашних кур. Она рассказала журналистам, что очень любит домашних питомцев и не допускала даже мысли о том, чтобы причинить им вред.

Кондитер Ханна Эдвардс

"Я нахожу удивительным, что так много людей испытывают такую негативную реакцию на то, что торт нужно резать. Уровень агрессии в этих комментариях — настоящее безумие. Это всего лишь иллюзия, это не настоящие животные, это даже не мясо, это яйца, масло, сахар и мука, вот и все. Клянусь, что я не серийный убийца. Я даже спасаю сонных пчел, которые попадают в лимонад", — цитирует издание Эдвардс.

"Я бы никогда не смогла даже попробовать такой торт. Для этого надо быть живодером﻿", "Мммм....корейские дессерты", "Ужас!!!", "Это круто", "Как можно резать такое?", — пишут в комментариях к видео на YouTube.

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