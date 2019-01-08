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Зимнее Мукачево с высоты: яркие фото

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В сети появились фото зимнего Мукачево. Город, который расположен на реке Латорица, засыпало снегом и сделало местные пейзажи красочными и яркими.

Мукачево — это один из важных промышленных и культурных центров Ужгородско-Мукачевской агломерации. OBOZREVATEL предлагает читателю посмотреть яркие фото города.

Зимнее Мукачево с высоты: яркие фото
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Зимнее Мукачево с высоты: яркие фото
Зимнее Мукачево с высоты: яркие фото
Зимнее Мукачево с высоты: яркие фото
Зимнее Мукачево с высоты: яркие фото
Зимнее Мукачево с высоты: яркие фото
Зимнее Мукачево с высоты: яркие фото
Зимнее Мукачево с высоты: яркие фото
Зимнее Мукачево с высоты: яркие фото

В городе расположен один из крупнейших замков Украины — замок Паланок.

Зимнее Мукачево с высоты: яркие фото

Точная дата основания Паланка неизвестна, впервые он упоминается в документах, датирующихся XI веком.

Зимнее Мукачево с высоты: яркие фото
Зимнее Мукачево с высоты: яркие фото
Зимнее Мукачево с высоты: яркие фото
Зимнее Мукачево с высоты: яркие фото
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Зимнее Мукачево с высоты: яркие фото
Зимнее Мукачево с высоты: яркие фото

Как ранее писал OBOZREVATEL, ряд российских СМИ опубликовали рейтинг высоты новогодних елок в столицах стран СНГ, однако главную елку Киева в этот список не включили. Согласно рейтингу, десятку рекордсменов возглавило новогоднее дерево города Ашхабад высотой в 38 метров. Примечательно, что елка украинской столицы отстает всего на 5 метров и также претендует на место в десятке.

Место
Украина
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