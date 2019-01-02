Киевская елка стала рекордсменом СНГ: в росСМИ это не учли

Ряд российских СМИ опубликовали рейтинг высоты новогодних елок в столицах стран СНГ, однако главную елку Киева в этот список не включили.

Согласно рейтингу портала ТутСтат, десятку рекордсменов возглавило новогоднее дерево города Ашхабад высотой в 38 метров. Примечательно, что елка украинской столицы отстает всего на 5 метров и также претендует на место в десятке.

Елка в Киеве Фото: unian.net

В первую десятку авторы рейтинга включили такие города, как Ашхабад (38 метров), Баку (37 м), Ереван (37 м), Ташкент (35 м), Минск (30 м), Душанбе (28 м), Москва (27 м), Астана (25 м), Бишкек (25 м) и Тбилиси (25 м). При этом высота елки в украинской столице, которая была установлена 19 декабря на Михайловской площади, достигла 33 метров.

Елка в Киеве Фото: unian.net

Елка в Киеве Фото: unian.net

Елка в Киеве Фото: unian.net

В Украине в этом году также появилась елка-абсолютный рекордсмен СНГ, установили ее в Харькове. На вид дерево мало чем отличается от тех, что украшали площадь Свободы в предыдущие годы. Но в течении нынешнего года елка существенно выросла, а именно на 4,3 метра.

Ранее высота харьковской елки составляла 36,2 метра, и это являлось национальным рекордом. Высота новой ели – 40,5 метров. Каркас выдерживает 9,5 тонн искусственной хвои и 500 килограммов игрушек. OBOZREVATEL вспомнил, как менялась главная елка Харькова за последние несколько лет.

Елка Харькова, 1992 год Фото: sq.com.ua

Елка Харькова, 2007 год Фото: sq.com.ua

Елка Харькова, 2008 год Фото: sq.com.ua

Елка Харькова, 2010 год Фото: sq.com.ua

Елка Харькова, 2011 год Фото: sq.com.ua

Елка Харькова, 2012 год Фото: sq.com.ua

Елка Харькова, 2013 год Фото: sq.com.ua

Елка Харькова, 2014 год Фото: sq.com.ua

Елка Харькова, 2016 год Фото: sq.com.ua

Елка Харькова, 2017 год Фото: sq.com.ua

Елка Харькова, 2018 год Фото: sq.com.ua

Елка Харькова, 2019 год Фото: sq.com.ua

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