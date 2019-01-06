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Из-за снегопадов "Киевавтодор" работает в усиленном режиме

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Предприятия "Киевавтодора" работают в усиленном режиме. Учитывая ухудшение погодных условий, днем автодоровцы увеличили количество спецтехники – работает 387 единиц снегоуборочной и вспомогательной техники на дорогах Киева.

Также бригады с ручной уборки не прекращают работы по обработке посыпочными материалами и уборки столицы от снега. Об этом сообщили в коммунальной корпорации "Киевавтодор", сообщает пресс-служба КГГА.

Работы продолжаются одновременно во всех районах города, крупногабаритная спецтехника задействована в уборке столичных дорог и мостов, малогабаритная техника работает на тротуарах, пешеходных зонах и остановках общественного транспорта, которые находятся на содержании предприятий корпорации.

Из-за снегопадов "Киевавтодор" работает в усиленном режиме

В случае усиления снегопада работы по очистке столичных дорог от снега будут проводиться колоннами спецтехники.

Из-за снегопадов "Киевавтодор" работает в усиленном режиме

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" настойчиво обращается к владельцам транспортных средств с просьбой не оставлять свои автомобили вдоль улиц и дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

Из-за снегопадов "Киевавтодор" работает в усиленном режиме

Из-за снегопадов "Киевавтодор" работает в усиленном режиме

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Тема
Снегопад в Киеве
Место
Украина
Тег
Киевавтодор
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