Опасное ЧП с пассажирским самолетом во Львове: появились подробности

В международном аэропорту "Львов" после опасного инцидента с самолетом изменился график.

Как сообщила пресс-служба аэропорта в Facebook, некоторые рейсы задерживались на неопределенный срок.

"Рейсы FR 1642 Лондон-Львов авиакомпании Ryanair в настоящее время находится в г. Жешуви. Рейс №7132 Шарм-эль-Шейх-Львов пойдет на запасной аэродром в Киев. Рейсы авиакомпании "Ernest" задерживаются на неопределенное время, поскольку выполняются воздушным судном, находящимся в аэропорту "Львов". Рейс LH 2551 авиакомпании Lufthansa отменен. Рейсы PC421 авиакомпании Pegasus перенесен на завтра", – сообщалось на странице аэропорта.

Facebook Валерия Стояна

Позже самолет авиакомпании Turkish Airlines отбуксировали на перрон и начали проводить расследование, чтобы выяснить причины инцидента, о результатах которого будет сообщено дополнительно.

"Соответствующие подразделения аэропорта выполняют оперативные работы по очистке взлетно-посадочной полосы. Началась регистрация пассажиров. Рейсы будут выполняться по мере готовности воздушных судов к отправке", – отметили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 января во Львове самолет Boeing 737-800 с бортовым номером TC-JVI при развороте на взлетно-посадочной полосе выкатился за ее пределы.