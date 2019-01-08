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Зимове Мукачево з висоти: яскраві фото

1.2тЧитати матеріал російською

У мережі з'явилися фото зимового Мукачево. Місто, яке розташоване на річці Латориця, засипало снігом і зробило місцеві пейзажі барвистими та яскравими.

Мукачево — це один із важливих промислових і культурних центрів Ужгородсько-Мукачівської агломерації. OBOZREVATEL пропонує читачеві подивитися яскраві фото міста.

Зимове Мукачево з висоти: яскраві фото
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Зимове Мукачево з висоти: яскраві фото
Зимове Мукачево з висоти: яскраві фото
Зимове Мукачево з висоти: яскраві фото
Зимове Мукачево з висоти: яскраві фото
Зимове Мукачево з висоти: яскраві фото
Зимове Мукачево з висоти: яскраві фото
Зимове Мукачево з висоти: яскраві фото
Зимове Мукачево з висоти: яскраві фото

У місті розташований один із найбільших замків України — замок Паланок.

Зимове Мукачево з висоти: яскраві фото

Точна дата заснування Паланка невідома, вперше він згадується у документах, які датуються XI століттям.

Зимове Мукачево з висоти: яскраві фото
Зимове Мукачево з висоти: яскраві фото
Зимове Мукачево з висоти: яскраві фото
Зимове Мукачево з висоти: яскраві фото
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Зимове Мукачево з висоти: яскраві фото
Зимове Мукачево з висоти: яскраві фото

Як раніше писав OBOZREVATEL, низка російських ЗМІ опублікували рейтинг висоти новорічних ялинок у столицях країн СНД, однак головну ялинку Києва у цей список не внесли. Згідно з рейтингом, десятку рекордсменів очолило новорічне дерево міста Ашхабад висотою 38 метрів. Ялинка української столиці відстає усього на 5 метрів і також претендує на місце у десятці.

Місце
Україна
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