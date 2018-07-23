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"Животные гниют": церковь в Киеве ужаснула сеть своим поступком

1.8тЧитать новость на украинском

В Киеве в парке "Победа" служители церкви отказываются убирать собак из вольеров, которые затоплены водой.

"Церковники убивают своих собак! Вода стоит по грудь! Просила в церкви всех забрать оттуда собак, но меня послали! Животные гниют в воде под замком!" - написала Юлия Исаева в группе парка в Facebook.

Киевлян сильно возмутило поведение "божьих людей", и под постом посыпались гневные комментарии.

"Когда отхватали незаконно кусок земли, то собаки были нужны, как и забор. А сейчас ничего не нужно", - отметила Татьяна Лавриненко.

"Ужас. Почему-то хочется посадить этих "церковников" вместо собак в клетки", - добавила Оксана Александрова.

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Инна Савяченко уточнила, что за животными вообще не следят и не выгуливают.

"Там собаки в своих же фекалиях, еды-воды нет, выгула нет", - рассказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Николаеве произошла драка между зоозащитниками и убийцами собак.

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Kyiv.City
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Podyu Roman
Podyu Roman
РПЦ - сатанат, как ни взгляни.
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