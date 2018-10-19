Весь в огнях: появились яркие фото ночного Киева с высоты

В сети появились красочные фотографии центральной части ночного Киева.

Снимки опубликовал "Информатор". На них показали, как выглядит парк Шевченко в свете фонарей и автомобильных фар.

Фото: Александр Калинчук и Сергей Бумер

Фото: Александр Калинчук и Сергей Бумер

Фото: Александр Калинчук и Сергей Бумер

Фото: Александр Калинчук и Сергей Бумер

Фото: Александр Калинчук и Сергей Бумер

Фото: Александр Калинчук и Сергей Бумер

Фото: Александр Калинчук и Сергей Бумер

Фото: Александр Калинчук и Сергей Бумер

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились волшебные фотоцентральной части города Днепр этой осенью.