Весь в огнях: появились яркие фото ночного Киева с высоты

В сети появились красочные фотографии центральной части ночного Киева.
Снимки опубликовал "Информатор". На них показали, как выглядит парк Шевченко в свете фонарей и автомобильных фар.
Фото: Александр Калинчук и Сергей Бумер
Фото: Александр Калинчук и Сергей Бумер
Фото: Александр Калинчук и Сергей Бумер
Фото: Александр Калинчук и Сергей Бумер
Фото: Александр Калинчук и Сергей Бумер
Фото: Александр Калинчук и Сергей Бумер
Фото: Александр Калинчук и Сергей Бумер
Фото: Александр Калинчук и Сергей Бумер
Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились волшебные фотоцентральной части города Днепр этой осенью.