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Весь в огнях: появились яркие фото ночного Киева с высоты

1.2тЧитать материал на украинском

В сети появились красочные фотографии центральной части ночного Киева.

Снимки опубликовал "Информатор". На них показали, как выглядит парк Шевченко в свете фонарей и автомобильных фар.

Весь в огнях: появились яркие фото ночного Киева с высоты

Фото: Александр Калинчук и Сергей Бумер

Весь в огнях: появились яркие фото ночного Киева с высоты

Фото: Александр Калинчук и Сергей Бумер

Весь в огнях: появились яркие фото ночного Киева с высоты

Фото: Александр Калинчук и Сергей Бумер

Весь в огнях: появились яркие фото ночного Киева с высоты

Фото: Александр Калинчук и Сергей Бумер

Новости
Огни мегаполиса: как выглядит ночной Киев с высоты
Весь в огнях: появились яркие фото ночного Киева с высоты

Фото: Александр Калинчук и Сергей Бумер

Весь в огнях: появились яркие фото ночного Киева с высоты

Фото: Александр Калинчук и Сергей Бумер

Весь в огнях: появились яркие фото ночного Киева с высоты

Фото: Александр Калинчук и Сергей Бумер

Весь в огнях: появились яркие фото ночного Киева с высоты

Фото: Александр Калинчук и Сергей Бумер

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились волшебные фотоцентральной части города Днепр этой осенью.

Тема
Kyiv.City
Место
УкраинаКиев
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