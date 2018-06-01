В зоопарке Харькова родился милый верблюжонок: опубликованы фото и видео

В Харьковском зоопарке родился верблюжонок.

Малыш появился на свет 23 мая в семье самки Шакиры и самца Саши. Оба верблюда приехали в зоопарк из Астрахани в декабре 2011 года, сообщается на сайте зверинца.

"Роды у Шакиры прошли легко. Малыш родился с массой около 40 кг и ростом 90 см. Интересно, что верблюды рожают стоя. После двенадцатимесячной беременности на свет появляется один, крайне редко – два детеныша. Через пару часов после рождения малыш уже следует за матерью. Так что уже к вечеру в день рождения верблюжонка можно было наблюдать, как он пока еще неуверенной походкой ходит по вольеру за мамой", – рассказали работники зоопарка.

В течение следующих 6-18 месяцев верблюжонок будет питаться материнским молоком. С двухмесячного возраста малыш начинает щипать травку и постепенно переходит на "взрослые" корма.

zoo.kharkov.ua

zoo.kharkov.ua

zoo.kharkov.ua

zoo.kharkov.ua

"У верблюдов очень хорошо выражена забота о потомстве, которую они проявляют вплоть до половой зрелости своего чада (самцы достигают половой зрелости в 5 лет, самки - в 3 года). А поскольку наш малыш – самец, он вполне может рассчитывать на родительскую заботу вплоть до пятилетнего возраста", – отметили в зоопарке.

Как сообщал CityOboz, ранее зоопарк Бердянска похвалился экзотическими питомцами.