У зоопарку Харкова народилося миле верблюденя: опубліковані фото і відео

У Харківському зоопарку народилося верблюденя.

Малюк з'явився на світ 23 травня в родині самки Шакіри і самця Саші. Обидва верблюди приїхали в зоопарк з Астрахані в грудні 2011 року, повідомляється на сайті звіринця.

"Пологи у Шакіри пройшли легко. Малюк народився з масою близько 40 кг і зростом 90 см. Цікаво, що верблюди народжують стоячи. Після дванадцятимісячної вагітності на світ з'являється один, вкрай рідко - два дитинчати. Через пару годин після народження малюк вже ходив за матір'ю . До вечора в день народження верблюда можна було спостерігати, як він поки ще непевною ходою ходить по вольєру за мамою", - розповіли працівники зоопарку.

Протягом наступних 6-18 місяців верблюденя буде харчуватися материнським молоком. З двомісячного віку малюк починає щипати траву і поступово переходить на "дорослі" корми.

zoo.kharkov.ua

zoo.kharkov.ua

zoo.kharkov.ua

zoo.kharkov.ua

"У верблюдів дуже добре виражена турбота про потомство, яку вони проявляють аж до статевої зрілості свого чада (самці досягають статевої зрілості в 5 років, самки - в 3 роки). А оскільки наш малюк - самець, він цілком може розраховувати на батьківську турботу аж до п'ятирічного віку ", - відзначили в зоопарку.

Як повідомляв CityOboz, раніше зоопарк Бердянська похвалився екзотичними вихованцями.