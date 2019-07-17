В Яремче пройдет грандиозный гуцульский карнавал

В Яремче, Ивано-Франковская область, 27 и 28 июля отметят День города. В этом году организаторы мероприятия устроят Первый открытый Гуцульский карнавал, в котором примут участие более 30 карнавальных платформ.

Каждая из этих платформ будет представлена ​​местными аграриями, фермерами, производителями эко-продукции, народными мастерами и ремесленниками, дизайнерами одежды и аксессуаров. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, как добраться и что посмотреть в Яремче на День города.

Пресс-служба

Победителя лучшей платформы определят с помощью онлайн-голосования. За первое место предусмотрена денежная награда. Кроме того, отдельной частью программы станет приготовление огромного котла грибной юшки. Это блюдо приготовят из белых лесных карпатских грибов по традиционному гуцульскими рецепту. Попробовать местную грибную юшку смогут все желающие.

Пресс-служба

Кроме того, 27 и 28 июля в Яремче пройдет ярмарка местных товаров и продуктов. Для участников и гостей праздника запланированы многочисленные мастер-классы, дегустации традиционных гуцульских блюд, посещение усадеб и культурных центров. Будут представлены разнообразные виды народного искусства – роспись на стекле, резьба по дереву, лозоплетение, вышивка, ткачество, кузница, гончарство и художественная роспись керамики.

Пресс-служба

Пресс-служба

Как добраться: на поезде (цена билета стартует от 250 грн), на автобусе (цена - от 500 грн) или на автомобиле (расстояние между Киевом и Яремче - 603 км).

Где поселиться: минимальная цена на проживание в Яремче на двоих на 4 дня стартует от $35 в хостеле. Размещение в отеле с 26 по 29 июля обойдется в $405.

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Как ранее писал OBOZREVATEL, экскурсовод из Киева Юлия Бевзенко рассказала о том, что иностранцы думают об украинской столице и что им нравится в городе. На первом месте оказались киевляне, которые, по мнению иностранных туристов, являются душевными, открытыми, добродушными и эмоциональными людьми.

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