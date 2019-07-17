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В Яремче пройде грандіозний гуцульський карнавал

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В Яремче, Івано-Франківська область, 27 і 28 липня відзначать День міста. Цього року організатори заходу влаштують Перший відкритий Гуцульський карнавал, в якому візьмуть участь понад 30 карнавальних платформ.

Кожна з платформ буде представлена – місцевими аграріями, фермерами,

виробниками еко-продукції, народними майстрами та ремісниками,

дизайнерами одягу та аксесуарів. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, як дістатися і що подивитися в Яремче на День міста.

В Яремче пройде грандіозний гуцульський карнавал

Прес-служба

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Переможця найкращої платформи визначать за допомогою онлайн голосування. За перше місце передбачена грошова винагорода. Окремою частиною програми стане приготування велетенського казану грибної юшки. Юшку зварять з білих лісових карпатських грибів за традиційним гуцульськими рецептом.

В Яремче пройде грандіозний гуцульський карнавал

Прес-служба

Крім того, 27 та 28 липня в Яремче пройде ярмарок місцевих товарів та продуктів.

Для учасників та гостей свята заплановані чисельні майстер-класи, дегустації традиційних гуцульських страв, відвідини садиб та культурних центрів. Будуть представлені різноманітні види народного мистецтва – розпис на склі, різблярство, лозоплетіння, вишивка, ткацтво, кузня, гончарство та художній розпис кераміки.

В Яремче пройде грандіозний гуцульський карнавал

Прес-служба

В Яремче пройде грандіозний гуцульський карнавал

Прес-служба

Як дістатися: на поїзді (ціна квитка стартує від 250 грн), на автобусі (ціна - від 500 грн) або на автомобілі (відстань між Києвом і Яремче - 603 км).

В Яремче пройде грандіозний гуцульський карнавал

Де оселитися: мінімальна ціна на проживання в Яремче на двох на 4 дні стартує від $35 в хостелі. Розміщення в готелі з 26 по 29 липня обійдеться в $405.

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Як раніше писав OBOZREVATEL, екскурсовод з Києва Юлія Бевзенко розповіла про те, що іноземці думають про українську столицю і що їм подобається в місті. На першому місці опинилися кияни, які, на думку іноземних туристів, є душевними, відкритими, добродушними і емоційними людьми.

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