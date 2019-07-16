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Стало известно, что иностранцы обожают в Киеве

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Экскурсовод из Киева Юлия Бевзенко рассказала о том, что иностранцы думают об украинской столице и что им нравится в городе.

На первом месте оказались киевляне, которые, по мнению иностранных туристов, являются душевными, открытыми, добродушными и эмоциональными людьми.

Киев

Киев

ednist.info

Новости
На популярном украинском курорте произошло жуткое ЧП с туристами: видео

"Женщины на рынках, которые дают пробовать сало и помидоры. "Да, конечно довезете, мы упакуем". Женщина, которая подсказала, как пройти, а потом поняла, что там стройка, догнала и сказала "Стойте! Я ошиблась, там не пройдете. Давайте проведу". Они в шоке от людей. Доллар 8, доллар 40, а мы пляшем и открываем по ресторану в день. Приветливые, эмпатийные, эмоциональные люди в Киеве. Не сгибаемые ничем. Это 1 в рейтинге. Люди Киева", — написала девушка.

Ночной Киев

Ночной Киев

На втором месте оказалось количество форматов ресторанов, кофеен и баров, а на третьем — сервис.

"Идеальный сервис. Ребят, в Израиле, если через 15 минут к тебе подойдут и дадут меню — спасибо. В Киеве идеальный сервис. И, конечно, идеальные цены. Но цена не определяющая. В Киев не едут, потому что там дешево. Один клиент сказал, что в Европе он купил последнюю модель автомобиля и ему сказали "Thank you. See you. Bye". И это нормально для них, нет проблем. Но в Киеве наше overdelivery — преимущество для них. В Киеве можно бесплатно сходить в туалет во всех заведениях", — отметила Бевзенко.

Кроме того, в большинстве случаев в столичных ресторанах вкусная еда.

"В Киеве идеально вкусно в 85% случаев. А в совокупности формата, разрывающего мозг, сервиса и приветливости — все наши навеки", — резюмировала девушка.

Как ранее писал OBOZREVATEL, на популярном украинском курорте в Кирилловке произошло жуткое ЧП с отдыхающими. Здесь в воздухе завис аттракцион "Цепочка", который был забит людьми.

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Тема
Kyiv.City
Место
Украина Киев
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Ahoh Yuzz38
Ahoh Yuzz38
"На первом месте оказались киевляне"... гыы, Обоз, апшыбка вышла, не киевляНЕ, а киевляНКИ, при чем это давно уже всем известно, но вы только отдуплились!)))
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