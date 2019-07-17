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"Вонь, черви, гадюки и мыши": популярный курорт Украины утонул в мусоре. Видеофакт

1.7т Читать материал на украинском

На популярном украинском курорте в Кирилловке Запорожской области возле туристической базы на Бирючьем полуострове сложилось плачевное положение с санитарией.

Ситуацию возле одной из баз показал в соцсети директор Национального парка Приазовский Дмитрий Воловик, указав, что эта прилегающая территория не входит в зону ответственности парка.

"Живописная" картина в заповедной зоне - горы мусора, пищевые отходы в пакетах, черви, гадюки и мыши. Так выглядит въезд на базу отдыха "Любава". Вонь от мусорника стоит на всю округу", - говорит на видео Воловик.

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При этом, чтобы избежать подобного, как пишет РА Мелитополь, за отдых на Степке (Федотова коса) установили сбор 200 грн в сутки с машины, чем вызвали недовольство отдыхающих.

За собранные средства, как сообщается, обустроены пост охраны, шлагбаум, видеокамеры, каждые сто метров мусорные баки, вывоз мусора через день.

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Напомним, некоторое время назад в редакцию OBOZREVATEL обратились обеспокоенные жители Кирилловки. Они сообщили нам шокирующие факты о том, что происходит в курортном поселке и об их сельском голове Иване Малееве.

Несмотря на огромное количество отдыхающих (только в 2018 году в Кирилловку приехало 1,5 млн туристов) у населенного пункта есть масса проблем. В частности, нет централизованного водоснабжения и канализации, стоки баз отдыха и различных пансионатов попадают напрямую в море.

Здесь процветает стихийная торговля и незаконная деятельность по предоставлению разного рода развлекательных услуг. В поселке лишь одна карета скорой помощи, которая иногда не успевает доехать к тому, кому такая помощь необходима.

В безопасности аттракционов также есть большие сомнения, что подтвердилось ЧП с туристами, которым пришлось около 45 минут провисеть на высоте более 50 метров.

"Каждый предприниматель, желающий заниматься бизнесом, должен заплатить дань местной власти. Сбор дани контролируется лично Малеевым. Например: торговля вином - 3 тысячи гривен, ларек с шаурмой - 6 тысяч гривен, торговля шашлыком - 40 тысяч гривен и т.д." — рассказал нам местный житель на условиях анонимности.

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Также местный житель рассказал нам, что местная власть не только занимается поборами и разводит антисанитарию, но и допускает преступную халатность, которая приводит к гибели людей.

"На протяжении многих лет спасательные станции продавались или сдавались в аренду. Из-за этого гибли люди. Причем некоторых удавалось доставать из воды, но из-за отсутствия профессиональных спасателей, они умирали прямо на глазах отдыхающих", — рассказали нам.

Отметим, что глава сельсовета Кирилловки Малеев уже попадал в поле зрения правоохранителей. В 2016 году у него проводила обыски прокуратура, однако, по утверждению местных бизнесменов, снова вышел сухим из воды.

Иван Малеев

Фото: Иван Малеев

OBOZREVATEL продолжает следить за ситуацией в популярном курортном поселке на Азовском море и проводит собственное расследование.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на популярном курорте Украины отдыхающую унесло на матрасе на 10 км от пляжа.

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Место
Украина Запорожье
Теги
Азовское море туристы
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Пигин Макс
Пигин Макс
Да кому это интересно? Давай лучше про пустые пляжи Крыма!!!
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hunt andres
hunt andres
Велкам ту Крым, дорогие украинцы:-)
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