Мы на Facebook
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
экшн-камеры Участвовать
Приз
Регистрация
КияниМедОбоз

/Новости

Ужгородом пронісся ураган: наслідки стихії

1.7тЧитать материал на украинском

В Ужгороде прошел ураган. Сильный ветер, который сопровождался ливенем повредил множество деревьев.

В одном из районов города дерево упало на жилой дом. Об этом сообщает "Zakarpatpost.net".

Ужгородом пронісся ураган: наслідки стихії
Новости
Вылез из горящей квартиры и угрожал суицидом: в центре Харькова произошло громкое ЧП

"Одно из деревьев упало на Киевской набережной, а на Православной набережной - упала огромная ветка. Но и это еще не все, одно из деревьев рухнуло прямо на дом", - пишет издание.

Ужгородом пронісся ураган: наслідки стихії
Ужгородом пронісся ураган: наслідки стихії

Как ранее писал OBOZREVATEL, на двух горнолыжных курортах украинских Карпат - Драгобрат и Буковель выпал снег. Ночью в среду, 24 октября, Карпаты сильно замело. По состоянию на 8:50, снег продолжал падать.

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги