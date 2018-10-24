Ужгородом пронісся ураган: наслідки стихії

В Ужгороде прошел ураган. Сильный ветер, который сопровождался ливенем повредил множество деревьев.

В одном из районов города дерево упало на жилой дом. Об этом сообщает "Zakarpatpost.net".

"Одно из деревьев упало на Киевской набережной, а на Православной набережной - упала огромная ветка. Но и это еще не все, одно из деревьев рухнуло прямо на дом", - пишет издание.

Как ранее писал OBOZREVATEL, на двух горнолыжных курортах украинских Карпат - Драгобрат и Буковель выпал снег. Ночью в среду, 24 октября, Карпаты сильно замело. По состоянию на 8:50, снег продолжал падать.