Ужгородом пронісся ураган: наслідки стихії

Ужгородом пронісся ураган. Сильний вітер, що супроводжувався зливою, пошкодив безліч дерев.

В одному з районів міста дерево впало на житловий будинок. Про це повідомляє "Zakarpatpost.net".

"Одне з дерев впало на Київській набережній, а на Православній набережній — впала величезна гілка. Але і це ще не все, одне з дерев впало просто на будинок", — пише видання.

Як раніше писав OBOZREVATEL, на двох гірськолижних курортах українських Карпат — Драгобраті і Буковелі — випав сніг. Вночі у середу, 24 жовтня, Карпати сильно замело. Станом на 8:50, сніг продовжував падати.