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Популярные в Украине курорты засыпало снегом: фотофакт

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На двух горнолыжных курортах украинских Карпат - Драгобрат и Буковель выпал снег.

Как сообщает Pmg.ua, ночью в среду, 24 октября, Карпаты сильно замело. По состоянию на 8:50, снег продолжал падать.

Популярные в Украине курорты засыпало снегом: фотофакт
Популярные в Украине курорты засыпало снегом: фотофакт
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Также, по данным издания, Драгобрат замело гораздо больше, чем Буковель.

Популярные в Украине курорты засыпало снегом: фотофакт
Популярные в Украине курорты засыпало снегом: фотофакт

Согласно появившейся ранее информации, 24-25 октября, в результате прохождения холодного циклона из Скандинавии, в украинских Карпатах ожидается мокрый снег, в высокогорье - сильный снег. Ожидается образование снежного покрова высотой 10-15 см, в высокогорье - до 30 см.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине из-за изменения климатических условий в 2019 году ожидается значительный сдвиг сезонов.

Место
Украина
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