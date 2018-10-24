Популярные в Украине курорты засыпало снегом: фотофакт

На двух горнолыжных курортах украинских Карпат - Драгобрат и Буковель выпал снег.

Как сообщает Pmg.ua, ночью в среду, 24 октября, Карпаты сильно замело. По состоянию на 8:50, снег продолжал падать.

Также, по данным издания, Драгобрат замело гораздо больше, чем Буковель.

Согласно появившейся ранее информации, 24-25 октября, в результате прохождения холодного циклона из Скандинавии, в украинских Карпатах ожидается мокрый снег, в высокогорье - сильный снег. Ожидается образование снежного покрова высотой 10-15 см, в высокогорье - до 30 см.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине из-за изменения климатических условий в 2019 году ожидается значительный сдвиг сезонов.