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В Украине заметили личинки опасных насекомых: фото

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В Национальном природном парке "Нижнесульский" в Полтавской области обнаружили второе поколение американской белой бабочки. Они родом из Северной Америки и способны уничтожить листья на целом дереве.

Свое название бабочка получила благодаря белым крыльям, хотя у некоторых особей они встречаются с темно-коричневыми или черными крапинками. Об этом сообщает пресс-служба парка.

В Украине заметили личинки опасных насекомых: фото
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"Гусеницы этого опасного карантинного вредителя развивались в больших паутинных гнездах, особенно примечательных на клене американском и шелковице, однако они могут повреждать более 220 видов растений, в том числе плодовые культуры. Поскольку живут гусеницы большими группами, часто не только отдельные ветви, но и целые деревья остаются без листьев", - говорится в сообщении.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в киевском супермаркете обнаружили насекомых в еде.

Место
УкраинаПолтава
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