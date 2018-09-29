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"Радует оригинальной курагой": в киевском супермаркете обнаружили насекомых в еде

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Еще в одном из супермаркетов Киева заметили насекомых в еде. На этот раз "отличился" Novus в Соломенском районе на проспекте Валерия Лобановского, 4Д.

О неприятной находке сообщил один из жителей столицы в Telegram-сообществе "Х**вый Киев".

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В контейнере с курагой на развес киевляне обнаружили моль.

"Новус на Соломе радует оригинальной курагой. Её уникальность в том, что она с молью! Одному мне кажется, что нужно засыпать все нафталином и зарыть н**уй?", - говорится в комментарии к видео.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в одном из супермаркетов Киева заметили антисанитарию – насекомых в хлебном отделе.

Тема
Kyiv.City
Место
УкраинаКиев
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Castill Tricia
Castill Tricia
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Пигин Макс
Пигин Макс
Цеевропа!
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