"Радует оригинальной курагой": в киевском супермаркете обнаружили насекомых в еде

Еще в одном из супермаркетов Киева заметили насекомых в еде. На этот раз "отличился" Novus в Соломенском районе на проспекте Валерия Лобановского, 4Д.

О неприятной находке сообщил один из жителей столицы в Telegram-сообществе "Х**вый Киев".

В контейнере с курагой на развес киевляне обнаружили моль.

"Новус на Соломе радует оригинальной курагой. Её уникальность в том, что она с молью! Одному мне кажется, что нужно засыпать все нафталином и зарыть н**уй?", - говорится в комментарии к видео.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в одном из супермаркетов Киева заметили антисанитарию – насекомых в хлебном отделе.