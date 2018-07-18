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В Киеве засекли голого мужчину: фото бестыдника

1.1тЧитать новость на украинском

В Киеве заметили абсолютно голого мужчину, разгуливающего по улице в районе Академгородка.

Для чего и почему он это делал - пока не известно, отмечают в сообществе dtp.kiev.ua в Facebook, где и опубликовано его фото.

"В Киеве на Академгородке ходит голый мужчина и светит своими прелестями. Зачем - пока непонятно. Говорят, какой-то активист", - отмечают в сообществе.

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Впрочем, пользователи в комментариях уже строят свои догадки:

"Знаем мы таких активистов, белая горячка называется", - пишет один из них.

"Заплатил все налоги и коммуналку, сразу видно", - отмечает второй.

"Акция протеста против повышения проезда в муниципальном транспорте", - смеется одна из пользователей.

Ранее CityOboz рассказывал, что в Киеве голый мужчина пытался угнать поезд.

Тема
Kyiv.City
Место
УкраинаКиев
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