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В Киеве пешеход напал на водителя: видео и подробности ЧП

1.9тЧитать материал на украинском

В Киеве пешеход напал на водителя из-за того, что тот его не пропустил. Мужчина начал избивать автомобилиста пакетом.

В потасовку вмешался прохожий и попытался остановить конфликт. Видео разместили в сообществе "Киев Оперативный" в социальной сети Facebook.

В Киеве пешеход напал на водителя: видео и подробности ЧП
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"Водитель BMW, поворачивая, не пропустил пешехода, который переходил дорогу на свое "зеленое". Пешеход достал водителя и начался Mortal Combat", - пишет автор видео.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в одном из троллейбусов Николаева произошла массовая драка между пассажирами. При этом транспортное средство продолжало движение. В потасовке участвовали около 6 человек. Одна из пострадавших сообщает, что спровоцировал конфликт водитель троллейбуса.

Тема
Kyiv.City
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