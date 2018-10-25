У Києві пішохід напав на водія: відео та подробиці НП

У Києві пішохід напав на водія через те, що той його не пропустив. Чоловік почав бити автомобіліста пакетом.

У бійку втрутився перехожий і спробував зупинити конфлікт. Відео розмістили в спільноті "Київ Оперативний" у соціальній мережі Facebook.

"Водій BMW, повертаючи, не пропустив пішохода, який переходив дорогу на своє "зелене". Пішохід дістав водія і почався Mortal Combat", — пише автор відео.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в одному із тролейбусів Миколаєва сталася масова бійка між пасажирами. При цьому транспортний засіб продовжував рух. У бійці брали участь приблизно 6 чоловік. Одна з постраждалих повідомляє, що спровокував конфлікт водій тролейбуса.