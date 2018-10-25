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У Києві пішохід напав на водія: відео та подробиці НП

4.6тЧитати матеріал російською

У Києві пішохід напав на водія через те, що той його не пропустив. Чоловік почав бити автомобіліста пакетом.

У бійку втрутився перехожий і спробував зупинити конфлікт. Відео розмістили в спільноті "Київ Оперативний" у соціальній мережі Facebook.

У Києві пішохід напав на водія: відео та подробиці НП
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"Водій BMW, повертаючи, не пропустив пішохода, який переходив дорогу на своє "зелене". Пішохід дістав водія і почався Mortal Combat", — пише автор відео.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в одному із тролейбусів Миколаєва сталася масова бійка між пасажирами. При цьому транспортний засіб продовжував рух. У бійці брали участь приблизно 6 чоловік. Одна з постраждалих повідомляє, що спровокував конфлікт водій тролейбуса.

Тема
Kyiv.City
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