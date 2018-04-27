OldCarLand: в Киеве стартует фестиваль ретро-техники

С 27 апреля по 1 мая в Киеве на территории Государственного музея авиации пройдет весенняя выставка ретро-автомобилей OldCarLand.

Здесь представят более тысячи единиц техники из разных регионов Украины, а также из Польши, Эстонии, Литвы, Беларуси и других стран.

В экспозиции будут автобусы, легковые автомобили, грузовики, мото- и велотехника. По словам организаторов, возраст самых старых экспонатов превысит 90 лет. Многие из них существуют в единственном экземпляре.

Гвоздем программы весеннего OldCarLand станет впечатляющая экспозиция спортивных машин, побеждавших в гонках 30-40 лет назад.

Будет и почетный гость - легенда автоспорта из Литвы Стасис Брундза. Он десять раз становился чемпионом СССР, выиграл ралли "Тур Европы" в 1974 году и три раза одерживал победу на финском этапе чемпионата мира в 1980-1982 годах.

Еще одна важная часть "спортивной" программы OldCarLand - клубные автобусы известных украинских футбольных команд.

Также здесь будут старинные и редкие ЛАЗ, а также пассажирская техника разных годов выпуска из СССР, Франции и Венгрии. Минобороны обещает привезти на фестиваль танки времен Второй мировой и современную отечественную технику.

Кроме того, покажут машины, которые США предоставили нашей армии в 1990-х годах.

Как и всегда, на фестивале будут работать фудкорты, развлекательные детские зоны, выступать музыкальные группы, проходить соревнования и мастер-классы.

Попасть на фестиваль можно ежедневно с 09:00 до 20:00. Стоимость билета — 120 грн.

Как сообщал CityOboz, в Киеве стартует семейный фестиваль Made in Ukraine.