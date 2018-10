В Киеве нарисовали мурал с Богданом Ступкой

В Киеве на Осокорках появился новый мурал. На этот раз стену подземки украсил портрет украинского актера Богдана Ступки. Рисунок стал уже четвертым на этой станции метро.

Работа еще не закончена, но на рисунке уже можно узнать образ актера, который подмигивает. Также продолжается работа над двумя незаконченными муралами. Об этом сообщает OBOZREVATEL.

Не так давно вокруг мурала на станции метро "Осокорки" в Киеве разгорелся скандал. Неравнодушный мужчина написал заявление в полицию о том, что неизвестные испортили картину на станции.

Как ранее писал OBOZREVATEL, муралы рисуют в рамках художественного проекта "More than Us". Концепт состоит из сочетания восьми взглядов художников мирового уровня, их креативного видения и мыслей на актуальные темы, касающиеся украинского народа.