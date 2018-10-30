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В Киеве нарисовали мурал с Богданом Ступкой

1.5тЧитать материал на украинском

В Киеве на Осокорках появился новый мурал. На этот раз стену подземки украсил портрет украинского актера Богдана Ступки. Рисунок стал уже четвертым на этой станции метро.

Работа еще не закончена, но на рисунке уже можно узнать образ актера, который подмигивает. Также продолжается работа над двумя незаконченными муралами. Об этом сообщает OBOZREVATEL.

В Киеве нарисовали мурал с Богданом Ступкой
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В Киеве нарисовали мурал с Богданом Ступкой
В Киеве нарисовали мурал с Богданом Ступкой

Не так давно вокруг мурала на станции метро "Осокорки" в Киеве разгорелся скандал. Неравнодушный мужчина написал заявление в полицию о том, что неизвестные испортили картину на станции.

Как ранее писал OBOZREVATEL, муралы рисуют в рамках художественного проекта "More than Us". Концепт состоит из сочетания восьми взглядов художников мирового уровня, их креативного видения и мыслей на актуальные темы, касающиеся украинского народа.

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Ivanenko Vitaliy
Ivanenko Vitaliy
А рядом надо было еще слова из Тараса Бульбы...про помощь ляхов!!!
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Гаврохин Кузьма
Гаврохин Кузьма
Этот чмошник играл в Тарасе Бульбе, фильме, который явно был спонсируем ватным империализмом. Противна эта рожа.
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