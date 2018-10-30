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У Києві намалювали мурал з Богданом Ступкою

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У Києві на Осокорках з'явився новий мурал. На цей раз стіну підземки прикрасив портрет українського актора Богдана Ступки. Цей малюнок став вже четвертим на цій станції метро.

Робота ще не закінчена, але на малюнку вже можна впізнати образ актора, який підморгує. Також триває робота над двома незакінченими муралами. Про це повідомляє OBOZREVATEL.

У Києві намалювали мурал з Богданом Ступкою
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У Києві намалювали мурал з Богданом Ступкою
У Києві намалювали мурал з Богданом Ступкою

Раніше, навколо муралу на станції метро "Осокорки" в Києві розгорівся скандал. Небайдужий чоловік написав заяву в поліцію про те, що невідомі зіпсували картину на станції.

Як раніше писав OBOZREVATEL, мурали малюють в рамках мистецького проекту "More than Us". Концепт складається з поєднання восьми поглядів митців світового рівня, їх креативного бачення і думок на актуальні теми, що стосуються безпосередньо українського народу.

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Гаврохин Кузьма
Гаврохин Кузьма
Этот чмошник играл в Тарасе Бульбе, фильме, который явно был спонсируем ватным империализмом. Противна эта рожа.
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