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КияниМедОбоз

В Киеве извращенца поймали на горячем в маршрутке. Видеофакт

18.7тЧитать новость на украинском

В одном из пабликов Соломенского района Киева появилось фото и видео с мужчиной, который незаметно пристает к женщинам в общественном транспорте.

Пост опубликовала в Los Solomas киевлянка Юля Волошина.

"Хочу прославить любителя женских попок, частенько промышляющего в маршрутках (239, например)", - так подписала девушка сделанные ею кадры.

Пользователи бурно отреагировали на пост девушки. Одни возмущались действиями незнакомца и предлагали для него способы наказания, другие рассказывали об аналогичных случаях, третьи предлагали Юле немедленно удалить публикацию. Кроме того, в комментариях отметили страницу полиции с просьбой найти мужчину.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что водитель маршрутки в Тернополе унизил женщину

Тема
Kyiv.City
Место
УкраинаКиев
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