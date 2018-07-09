"Божья кара": водитель маршрутки в Тернополе унизил женщину

В Тернополе водитель маршрутки назвал пенсионерку карой Божьей, когда она зашла в транспорт.

"Водители - салонные церберы, прямо-таки дышат ненавистью ко всем пассажирам, а к пенсионерам стократно. Вот и госпожа Слава на днях зашла в 25-ю маршрутку, протянула водителю "карту Тернополя" и сразу услышала: О, еще одна кара Божья пришла", - сообщил блогер Марко Клевец на сайте ПроТе.

Женщина не хотела начинать дискуссию и попросила разрешения присесть на кресло справа от водителя.

"Это место не для пенсионеров", - ответил он.

Новости В Запорожье водитель маршрутки жестоко обошелся с инвалидом на костылях

"Вот и не понимает женщина, почему и за что такое отношение. Ведь городская власть компенсирует перевозчикам проезд льготных категорий. Хотя и водителей понять можно. Им выгоднее возить пассажиров за наличные. "Забыл" нескольким десяткам, если не сотням, дать билет и уже какую-то копейку положил себе в карман", - прокомментировал Марко.

Однако речь идет, по его словам, не о финансовой стороне вопроса.

"Неужели у этих водителей нет родителей? Ведь не инкубаторские они, в конце концов. Почему же они не думают, что и их родителей какой-то водитель вот так же обзывает и хамит. Неужели те несколько гривен действительно стоят того, чтобы унижать стариков?" - задается вопросом блогер.

Как сообщал CityOboz, во Львове водитель маршрутки удивил благородным поступком.